Трент Александр-Арнолд извинился перед болельщиками «Ливерпуля» за разгромное поражение от «Брайтона»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд извинился перед болельщиками команды за разгромное поражение от «Брайтона» (0:3) в матче 20-го тура чемпионата Англии.

«Мы были недостаточно хороши. Нужно стать лучше, и мы станем», — написал футболист у себя в соцсетях.

«Ливерпуль» потерпел второе поражение подряд в чемпионате Англии и занимает девятое место в турнирной таблице с 28 очками в 18 матчах.