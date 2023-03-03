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Сегодня, 13:16

Александр-Арнолд о матче с «МЮ»: «Три очка против такой команды помогут нам в достижении цели»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд рассказал, верит ли он в то, что команда попадет в топ-4 АПЛ по итогам сезона-2022/23.

Сейчас «Ливерпуль» занимает 6-е место в таблице чемпионата Англии, на 6 очков отставая от топ-4.

«Верю ли, что «Ливерпуль» попадет в топ-4 по итогам сезона? Мы понимаем, что это не в наших руках. «Ливерпулю» нужны результаты. Впереди еще долгий путь, нам предстоит провести еще много матчей. Многое может произойти. Нам важно набирать очки. Только об этом мы сейчас и думаем. Три очка против такой команды, как «Манчестер Юнайтед», очень помогут нам в достижении цели», — приводит слова защитника Sky Sports.

«Ливерпуль» 5 марта дома сыграет с «Манчестер Юнайтед» в рамках 26-го тура АПЛ. Начало — в 19:30 по московскому времени.

ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
Трент Александр-Арнолд
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