Трент: «Ливерпуль» так близок к успеху — осталась всего одна победа»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд подвел итоги матча 33-го тура чемпионата Англии против «Лестера» (1:0).

«Да, безусловно, это был один из лучших моментов в футболке «Ливерпуля». Я уже забивал парочку голов на этом стадионе. Сейчас мы так близки к чемпионству, к тому же это был мой первый матч после травмы — так что игра была очень важной для меня.

Мы так близки к успеху — осталась всего одна победа. И сделать это, особенно при поддержке наших болельщиков, — по-настоящему особенный момент», — приводит слова Трента Sky Sports.

«Ливерпуль» набрал 79 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Лестер» с 18 очками — на 19-й строчке.