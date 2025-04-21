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Сегодня, 03:26

Трент: «Ливерпуль» так близок к успеху — осталась всего одна победа»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд подвел итоги матча 33-го тура чемпионата Англии против «Лестера» (1:0).

«Да, безусловно, это был один из лучших моментов в футболке «Ливерпуля». Я уже забивал парочку голов на этом стадионе. Сейчас мы так близки к чемпионству, к тому же это был мой первый матч после травмы — так что игра была очень важной для меня.

Мы так близки к успеху — осталась всего одна победа. И сделать это, особенно при поддержке наших болельщиков, — по-настоящему особенный момент», — приводит слова Трента Sky Sports.

«Ливерпуль» набрал 79 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Лестер» с 18 очками — на 19-й строчке.

Трент Александр-Арнолд
ФК Лестер
ФК Ливерпуль
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