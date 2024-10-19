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Судейство

Сегодня, 20:11

Третий мяч «Тоттенхэма» записан на вратаря «Вест Хэма». Кто определяет авторство голов в АПЛ?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Альфонс Ареола.
Фото Global Look Press
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По информации АПЛ, третий гол «шпор» в сегодняшнем матче 8-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Вест Хэм» (4:1) официально зарегистрирован как автогол вратаря гостей Альфонса Ареола. Так определила специальная комиссия, в особых случаях утверждающая авторов забитых мячей.

Обычно автора гола объявляет Opta. Но если возникают сомнения, в дело вступает упомянутая комиссия, в которую, как правило, входят три человека — два футбольных эксперта и представитель судей.

Точных временных рамок для вынесения окончательного вердикта нет. Как подчеркивает лига, главное не просто принять решение, но и сделать так, чтобы оно было правильным. Затем эксперты передают эти данные сотрудникам лиги и Opta, и дальше имя автора гола указывается во всех соответствующих официальных источниках.

При этом клуб, не согласный с решением комиссии, может обжаловать его, обратившись в апелляционную комиссию. И тогда уже ее члены изучат видеозапись и примут окончательное решение.

В РПЛ таких специальных органов нет. Зачастую авторство гола определяют судьи, заполняя послематчевый протокол. Были случаи, когда официальные данные впоследствии менялись.

ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур

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