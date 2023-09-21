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Сегодня, 23:13

Трево Чалоба покинет «Челси» в январе

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Челси» Трево Чалоба уйдет из команды в зимнее трансферное окно, утверждает Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что «Челси» договорился о переходе 24-летнего англичанина в «Ноттингем Форест» в конце летнего трансферного окна, но футболист отказался от трансфера, поскольку надеялся на сделку с «Баварией».

Чалоба является воспитанником лондонцев. Он провел 63 матча за основную команду синих, забил 4 мяча и сделал 1 результативную передачу. В текущем сезоне защитник ни разу не выходил на поле.

Футбол
ФК Челси
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