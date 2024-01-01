Три европейских клуба заинтересованы в подписании Санчо

Дортмундская «Боруссия», «Лейпциг» и «Ювентус» заинтересованы в приобретении вингера «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо в январское трансферное окно, сообщает The Telegraph.

23-летний футболист не появлялся в составе «красных дьяволов» с момента его публичного конфликта с главным тренером «МЮ» Эриком тен Хагом в сентябре. По информации источника, Санчо стремится покинуть клуб как можно скорее.

Футболист перешел в английский клуб из дортмундской «Боруссии» летом 2022 года за 85 миллионов евро. В сезоне-2023/24 Санчо сыграл за «МЮ» 3 матча в АПЛ и не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2026 года, а портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.