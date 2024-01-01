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Сегодня, 19:32

Три европейских клуба заинтересованы в подписании Санчо

Ана Горшкова
Корреспондент
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Дортмундская «Боруссия», «Лейпциг» и «Ювентус» заинтересованы в приобретении вингера «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо в январское трансферное окно, сообщает The Telegraph.

23-летний футболист не появлялся в составе «красных дьяволов» с момента его публичного конфликта с главным тренером «МЮ» Эриком тен Хагом в сентябре. По информации источника, Санчо стремится покинуть клуб как можно скорее.

Футболист перешел в английский клуб из дортмундской «Боруссии» летом 2022 года за 85 миллионов евро. В сезоне-2023/24 Санчо сыграл за «МЮ» 3 матча в АПЛ и не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2026 года, а портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.

Эрик тен Хаг часто конфликтует с&nbsp;игроками. Тен Хаг продолжает ссориться с игроками «МЮ». Но он все делает правильно

Джейдон Санчо
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Лейпциг
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ювентус
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