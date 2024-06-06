«Челси», «Ньюкасл» и «Астон Вилла» поддержали иск «Манчестер Сити» к АПЛ

«Челси», «Ньюкасл» и «Астон Вилла» поддержали иск «Манчестер Сити» по поводу сделок с ассоциированными сторонами, сообщает Daily Mail.

Все три клуба считают обоснованными претензии действующих чемпионов Англии. В «Манчестер Сити» считают эти правила дискриминацией представителей стран Ближнего Востока, с чем согласны «Ньюкасл», которым владеет инвестиционный фонд из Саудовской Аравии, и «Астон Вилла», совладельцем которого является египетский миллиардер Нассеф Савирис.

В то же время 10-12 клубов, среди которых «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Брайтон», «Фулхэм» и «Вулверхэмптон», уже предоставили информацию в поддержку АПЛ.

6 февраля АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в многочисленных нарушениях финансовых правил. Согласно информации, клуб нарушал правила финансового фейр-плей с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. В случае если вина будет признана, «Сити» грозит целый ряд наказаний, в том числе снятие очков.