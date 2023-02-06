Три топ-клуба ла лиги нацелились на подписание полузащитника «Челси» Канте

Полузащитник «Челси» Нголо Канте может сменить клуб в летнее трансферное окно, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, «Реал», «Барселона» и «Атлетико» проявляют интерес к хавбеку «Челси». Также в услугах игрока заинтересован «Ливерпуль», но синие исключают продажу полузащитника прямому конкуренту в чемпионате.

Канте выступает за «Челси» с 2016 года. Срок контракта 31-летнего француза рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.

Всего за английский клуб Канте сыграл 262 матча, в которых забил 13 мячей и сделал 15 голевых передач.