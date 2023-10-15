Триппьер — о Беллингеме: «Самое страшное, что ему всего 20 лет»

Защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер высказался об игре полузащитника «Реала» Джуда Беллингема.

«В таком молодом возрасте, учитывая его зрелость, качество и агрессию, он внушает страх. Это совсем не удивительно, учитывая стандарты, которые он установил в Мадриде.

Вы можете видеть, что он играет свободно, а игроки вокруг него сделают его еще лучше. Самое страшное, что ему всего 20 лет», — цитирует Триппьера Mirror.

Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в летнее трансферное окно. Он провел 10 матчей за мадридцев, забил 10 мячей и отдал 3 голевые передачи.