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Сегодня, 21:28

Триппьер — о Беллингеме: «Самое страшное, что ему всего 20 лет»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер высказался об игре полузащитника «Реала» Джуда Беллингема.

«В таком молодом возрасте, учитывая его зрелость, качество и агрессию, он внушает страх. Это совсем не удивительно, учитывая стандарты, которые он установил в Мадриде.

Вы можете видеть, что он играет свободно, а игроки вокруг него сделают его еще лучше. Самое страшное, что ему всего 20 лет», — цитирует Триппьера Mirror.

Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в летнее трансферное окно. Он провел 10 матчей за мадридцев, забил 10 мячей и отдал 3 голевые передачи.

Джуд Беллингем
Киран Триппьер
Футбол
ФК Реал
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