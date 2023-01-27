Триппьер продлил контракт с «Ньюкаслом» на два года

27 января, 23:38
Защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер продлил действующий контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до 2025 года.
«Я очень рад, что продлил свой контракт. Я должен сказать большое спасибо тренеру, владельцам, болельщикам и моим товарищам по команде. Когда я впервые приехал сюда, чувствовал себя очень желанным гостем, и я хочу помочь клубу добиться больших успехов», — сказал Триппьер.
В текущем сезоне 32-летний защитник провел 26 матчей за «Ньюкасл» во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и шестью результативными передачами.
«Ньюкасл» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 39 очков.
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Основные источники исследования