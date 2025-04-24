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Сегодня, 06:39

Троссар назвал причины ничьей «Арсенала» с «Кристал Пэлас»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Арсенала» Леандро Троссар прокомментировал ничью с «Кристал Пэлас» (2:2) в матче 34-го тура чемпионата Англии.

«Сегодня качество игры было несопоставимо с тем, что было в последней игре [победа со счетом 4:0 над «Ипсвич Таун"]. Мы были далеки от этого, и нас наказали. Нам нужно поднять уровень игры с приближением топ-матчей. Будет хорошо иметь шесть дней на подготовку к «ПСЖ» со 100-процентной концентрацией», — цитирует ESPN Троссара.

«Арсенал» набрал 67 очков и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» идет на 12-й строчке с 45 очками.

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Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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