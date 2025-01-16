Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 06:40

Троссар — о победе «Арсенала» над «Тоттенхэмом»: «Забить гол — это потрясающе особенно когда он в конечном итоге становится победным»

Даниил Аршавский
Telegram Дзен

Нападающий «Арсенала» Леандро Троссар прокомментировал победу команды в матче 21-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (2:1).

Форвард поразил ворота «Тоттенхэма» на 44-й минуте встречи.

«Мы все знаем, что нам нужно выиграть эти матчи против «Шпор». Это великая ночь для нас. Забить гол — это потрясающе особенно когда он в конечном итоге становится победным. Я думаю, что сегодня мы могли бы забить больше, но, очевидно, мы довольны тремя очками», — цитирует Троссара TNT Sports.

«Арсенал» набрал 43 очка и расположился на 2-й строчке в турнирной таблице, «Тоттенхэм» идет 13-м с 24 баллами.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Тоттенхэм Хотспур
Читайте также
В МИД Армении вызвали посла России
Евгения Добровольская умерла в возрасте 60 лет
Акинфеев чуть не уехал в Аргентину, «Спартак» перехватил игрока у «Зенита» и додавливает большой трансфер. Главные трансферные слухи РПЛ за 16 января
Чемпионка Украины по гребле сбежала в Россию после призыва в нацгвардию
Россия и Украина обменялись пленными в формате 25 на 25
ГД приняла в I чтении проект о введении «периода охлаждения» по потребкредитам
Сегодня
Вчера
Неделя