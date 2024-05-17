Тухель может возглавить топ-клуб АПЛ

Немецкий тренер Томас Тухель покинет «Баварию» по завершению сезона. Сегодня, 17 мая, он подтвердил свое решение.

По данный журналиста Кристиана Фалька, Тухель планирует возглавить клуб АПЛ. На данный момент с ним контактирует «Манчестер Юнайтед», который через несколько недель может покинуть Эрик тен Хаг.

Тухель возглавляет «Баварию» с марта 2023 года. Под его руководством команда одержала 37 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 15 поражений.

В нынешнем сезоне «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 72 очка после 33 туров.