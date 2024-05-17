Тухель может возглавить топ-клуб АПЛ

Сегодня, 17:42
Немецкий тренер Томас Тухель покинет «Баварию» по завершению сезона. Сегодня, 17 мая, он подтвердил свое решение.
По данный журналиста Кристиана Фалька, Тухель планирует возглавить клуб АПЛ. На данный момент с ним контактирует «Манчестер Юнайтед», который через несколько недель может покинуть Эрик тен Хаг.
Тухель возглавляет «Баварию» с марта 2023 года. Под его руководством команда одержала 37 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 15 поражений.
В нынешнем сезоне «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 72 очка после 33 туров.