Times: Тухель согласился возглавить сборную Англии

Немецкий специалист Томас Тухель согласился стать главным тренером сборной Англии, сообщает Times.

По сведениям источника, презентация 51-летнего немца на должности тренера английской сборной ожидается на этой неделе.

Ранее Футбольная ассоциация Англии (ФА) предложила Хосепу Гвардиоле из «Манчестер Сити» возглавить сборную Англии. Поскольку 53-летний специалист не торопится с ответом, он в настоящее время не рассматривается в качестве одного из кандидатов.

Последним местом работы Тухеля была «Бавария», которую он покинул 30 июня нынешнего года. Под его руководством мюнхенцы стали чемпионами Германии в сезоне-2022/23.