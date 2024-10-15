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Сегодня, 20:43

Times: Тухель согласился возглавить сборную Англии

Сергей Разин
корреспондент
Томас Тухель.
Фото Global Look Press
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Немецкий специалист Томас Тухель согласился стать главным тренером сборной Англии, сообщает Times.

По сведениям источника, презентация 51-летнего немца на должности тренера английской сборной ожидается на этой неделе.

Томас Тухель. Тухель — главный кандидат на пост главного тренера сборной Англии. Вариант с Гвардиолой, похоже, отпал

Ранее Футбольная ассоциация Англии (ФА) предложила Хосепу Гвардиоле из «Манчестер Сити» возглавить сборную Англии. Поскольку 53-летний специалист не торопится с ответом, он в настоящее время не рассматривается в качестве одного из кандидатов.

Последним местом работы Тухеля была «Бавария», которую он покинул 30 июня нынешнего года. Под его руководством мюнхенцы стали чемпионами Германии в сезоне-2022/23.

Сборная Англии по футболу
Томас Тухель

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