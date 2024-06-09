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Сегодня, 19:07

Тухель отказался продолжать переговоры с «Манчестер Юнайтед»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Томас Тухель.
Фото Reuters
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Бывший тренер «Баварии» Томас Тухель не возглавит «Манчестер Юнайтед», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 50-летний специалист отказался от продолжения переговоров с «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что он встретился с совладельцем клуба Джимом Рэтклиффом.

Утверждается, что Тухель решил сделать перерыв в работе и не возглавлять ни один клуб этим летом.

Тухель покинул «Баварию» летом этого года. Под его руководством мюнхенцы впервые за 12 лет не выиграли ни одного трофея за сезон. Команда финишировала на третьем месте в бундеслиге.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Томас Тухель
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Тухель провел встречу с совладельцем «Манчестер Юнайтед»