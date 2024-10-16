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Сегодня, 23:09

Тухель ответил, останется ли Кейн капитаном сборной Англии

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Новый главный тренер сборной Англии Томас Тухель ответил на вопрос, останется ли форвард Харри Кейн капитаном национальной команды под его руководством.

«Все знают, как я отношусь к Гарри. Мне пришлось сильно постараться, чтобы привести его в «Баварию». Он уже на пути к тому, чтобы стать легендой. Слишком рано принимать такие решения. Я хочу отдать дань уважения Ли Карсли и не вмешиваться в его работу», — приводит слова Тухеля Goal.

В среду, 16 октября, Футбольная ассоциация Англии объявила о назначении Тухеля на пост главного тренера национальной команды. Немецкий специалист приступит к исполнению обязанностей с 1 января 2025 года.

Последним местом работы Тухеля была «Бавария», которую он возглавлял с марта 2023 года по июнь 2024 года. С января 2021 года по сентябрь 2022 года немец тренировал лондонский «Челси».

Харри Кейн
Футбол
Сборная Англии по футболу
Томас Тухель

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