Тухель ответил, останется ли Кейн капитаном сборной Англии

Новый главный тренер сборной Англии Томас Тухель ответил на вопрос, останется ли форвард Харри Кейн капитаном национальной команды под его руководством.

«Все знают, как я отношусь к Гарри. Мне пришлось сильно постараться, чтобы привести его в «Баварию». Он уже на пути к тому, чтобы стать легендой. Слишком рано принимать такие решения. Я хочу отдать дань уважения Ли Карсли и не вмешиваться в его работу», — приводит слова Тухеля Goal.

В среду, 16 октября, Футбольная ассоциация Англии объявила о назначении Тухеля на пост главного тренера национальной команды. Немецкий специалист приступит к исполнению обязанностей с 1 января 2025 года.

Последним местом работы Тухеля была «Бавария», которую он возглавлял с марта 2023 года по июнь 2024 года. С января 2021 года по сентябрь 2022 года немец тренировал лондонский «Челси».