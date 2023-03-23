Тухель, Почеттино или Энрике могут возглавить «Тоттенхэм» в случае ухода Конте

The Guardian выложил список кандидатов на пост главного тренера «Тоттенхэма» в случае ухода Антонио Конте с своего поста.

Сообщалось, что итальянский специалист будет уволен в течении этой недели после критики в адрес футболистов клуба.

В шорт-лист «шпор» входят: Рубен Аморим из «Спортинга», наставник «Бернли» Венсан Компани, Роберто Де Дзерби из «Брайтона», а также Маурисио Почеттино, Луис Энрике и Томас Тухель, которые все находятся без работы.

Если Конте будет уволен, исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона станет Райан Мэйсон. Он уже занимал должность после ухода из «Тоттенхэма» Жозе Моуринью в 2021 году.

«Шпоры» занимают 4-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 49 очков за 28 матчей.