Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Англия. Новости

Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 00:23

Тухель подпишет контракт со сборной Англии до конца июля 2026 года

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Томас Тухель.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Стали известны условия контракта Томаса Тухеля со сборной Англии.

По данным журналиста Фабрицио Романо, 51-летний немец заключит соглашение до конца июля 2026 года. Ожидается, что Футбольная ассоциация Англии объявит о назначении специалиста на этой неделе.

Последним местом работы Тухеля была «Бавария», которую он возглавлял с марта 2023 года по июнь 2024 года. С января 2021 года по сентябрь 2022 года немец тренировал лондонский «Челси».

Сборную Англии до июля 2024 года возглавлял Гарет Саутгейт. Он покинул команду после Евро-2024, в финале которого англичане уступили Испании (1:2). После ухода Саутгейта временно исполняющим обязанности главного тренера сборной Англии стал Ли Карсли.

Футбол
Сборная Англии по футболу
Томас Тухель

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Кошмарная дисциплина, боль, унижение. И хет-трик Пакетта. Что произошло в матче КХЛ «Динамо» - «Спартак»
Россиянин Эйдельштейн снялся в американском фильме «Анора»
В Охотском море обнаружили лодку с пропавшими два месяца назад людьми
Овечкин впервые за 10 лет сыграет справа в нападении
В Кремле оценили посадку американской ракеты-носителя Super Heavy
В Сеуле заявили о подрыве КНДР межкорейских дорог со своей стороны
Сегодня
Вчера
Неделя