Тухель прокомментировал победу «Челси» над «Лутон Таун»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель после победы над «Лутон Таун» (3:2) в 1/8 финала Кубка Англии отметил, что игра получилась непростой.

«Нам пришлось нелегко после финала на «Уэмбли». Игроки получили день отдыха, но после него нам необходимо было переключиться и настроиться на новые вызовы в другом турнире. Сегодня у нас было много перестановок, и в отсутствие некоторых игроков защиты на поле был совершенно новый состав.

В последние дни, а в особенности сегодня, вокруг клуба было слишком много информационной шумихи, поэтому нам было непросто сконцентрироваться на футболе. Мы пропустили в самом начале встречи, но после этого имели серьезные шансы не только сравнять счет, но и выйти вперед", — цитирует пресс-служба клуба Тухеля.

«Челси» вышел в 1/4 финала Кубка Англии. Соперник синих определится в результате жеребьевки.