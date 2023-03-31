Тухель: «Челси» был для меня как семья, так что мне до сих пор больно»

Сегодня, 15:50
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался об уходе из «Челси»
«Челси» был для меня как семья, так что... мне до сих пор больно. Сейчас я очень счастлив здесь, в «Баварии». У меня были хорошие отношения с людьми в «Челси», у меня до сих пор много друзей в «Челси» — это не изменится», — приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо.
49 летний специалист возглавлял «Челси» с января 2021 по сентябрь 2022 года. Под его руководством лондонцы стали победителями Лиги чемпионов в сезоне-2020/21.
24 марта «Бавария» объявила о назначении Тухеля новым главным тренером клуба. Он сменил на этом посту Юлиана Нагельсманна.