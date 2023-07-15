Тухель — об интересе к Кейну: «Если мы уверены, что игрок нам поможет, то пойдем ва-банк»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель ответил на вопрос об интересе мюнхенцев к форварду «Тоттенхэма» Харри Кейну.

«Я не буду говорить об игроках, у которых нет с нами контракта. Но мы рассматриваем усиление на эту позицию. Если мы уверены, что игрок нам поможет, то мы пойдем ва-банк», — приводит слова Тухеля инсайдер Фабрицио Романо.

В сезоне-2022/23 Кейн провел 49 матчей за лондонцев, забил 32 гола и сделал 5 результативных передач. Контракт 29-летнего форварда с клубом истекает летом следующего года.