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Сегодня, 17:47

Тухель — об интересе к Кейну: «Если мы уверены, что игрок нам поможет, то пойдем ва-банк»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель ответил на вопрос об интересе мюнхенцев к форварду «Тоттенхэма» Харри Кейну.

«Я не буду говорить об игроках, у которых нет с нами контракта. Но мы рассматриваем усиление на эту позицию. Если мы уверены, что игрок нам поможет, то мы пойдем ва-банк», — приводит слова Тухеля инсайдер Фабрицио Романо.

В сезоне-2022/23 Кейн провел 49 матчей за лондонцев, забил 32 гола и сделал 5 результативных передач. Контракт 29-летнего форварда с клубом истекает летом следующего года.

Гарри Кейн
Футбол
ФК Бавария
ФК Тоттенхэм Хотспур
Томас Тухель
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