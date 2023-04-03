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Сегодня, 16:16

Тухель высказался об увольнении Поттера из «Челси»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал новость об увольнении Грэма Поттера из «Челси».

«Вчера вечером я очень поздно увидел новости об этом. Так совпало, что в этот момент я только начал работать в «Баварии». Мне действительно нравилось в «Челси», я завел там много друзей на всю жизнь. Но клуб сильно изменился, так что на самом деле это решение не вызвало у меня больших эмоций», — приводит слова Тухеля Bayern&Germany.

Тухель работал в «Челси» с 2021 по 2022 год. Под его руководством команда выиграла Лигу чемпионов.

Вчера, 2 апреля, синие объявили об отставке Грэма Поттера.

Футбол
ФК Челси
Грэм Поттер
Томас Тухель
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