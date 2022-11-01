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Сегодня, 08:44

Тухель заявил, что ему необходимо сделать перерыв

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Бывший главный тренер «Челси» Томас Тухель заявил, что пока не планирует возвращаться к работе.

«Мне нравился каждый день в «Челси». Все закончилось слишком быстро для меня. Я еще не принял решение. Сейчас мне необходимо сделать перерыв. Некоторые клубы связывались с моим представителем, но мы договорились, что он не будет мне звонить в течение 18 дней, пока я нахожусь в Индии», — приводит слова Тухеля Sport Star.

7 сентября «Челси» отправил в отставку Тухеля с поста главного тренера команды. Немецкий специалист возглавил команду в январе 2021 года. В том сезоне «Челси» под руководством Тухеля выиграл Лигу чемпионов.

01.11.2022 | Бавария — Интер

Источник: https://sportstar.thehindu.com/football/thomas-tuchel-news-chelsea-sacking-england-premier-league-football/article66070602.ece

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЛЧ
Ливерпуль
Наполи

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария
Интер

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
Футбол
ФК Челси
Томас Тухель
1
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