Тухель заявил, что ему необходимо сделать перерыв

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Бывший главный тренер «Челси» Томас Тухель заявил, что пока не планирует возвращаться к работе.
«Мне нравился каждый день в «Челси». Все закончилось слишком быстро для меня. Я еще не принял решение. Сейчас мне необходимо сделать перерыв. Некоторые клубы связывались с моим представителем, но мы договорились, что он не будет мне звонить в течение 18 дней, пока я нахожусь в Индии», — приводит слова Тухеля Sport Star.
7 сентября «Челси» отправил в отставку Тухеля с поста главного тренера команды. Немецкий специалист возглавил команду в январе 2021 года. В том сезоне «Челси» под руководством Тухеля выиграл Лигу чемпионов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования