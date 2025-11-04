Tuttosport признал погибшего Диогу Жоту лучшим футболистом года

Итальянское издания Tuttosport признало погибшего в аварии нападающего сборной Португалии и «Ливерпуля» Диогу Жоту лучшим футболистом 2025 года.

«Этот выбор подчеркивает, насколько португальский футболист был ориентиром для всего футбольного мира и какую непреодолимую пустоту оставила его смерть. За его игру, за преданность делу, за энергию, отданную в каждом матче, Жота был и останется примером для всех молодых футболистов, которые мечтают стать такими же великими чемпионами, как он», — говорится в заявлении итальянского СМИ.

3 июля 28-летний Жота и его 25-летний брат погибли в результате ДТП в Испании. Автомобиль, за рулем которого находился Жота, превысил допустимую скорость. Во время обгона у машины лопнуло колесо, в результате чего футболист потерял управление.