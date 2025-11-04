Видео
4 ноября, 20:00

Tuttosport признал погибшего Диогу Жоту лучшим футболистом года

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Диогу Жота.
Фото Reuters

Итальянское издания Tuttosport признало погибшего в аварии нападающего сборной Португалии и «Ливерпуля» Диогу Жоту лучшим футболистом 2025 года.

«Этот выбор подчеркивает, насколько португальский футболист был ориентиром для всего футбольного мира и какую непреодолимую пустоту оставила его смерть. За его игру, за преданность делу, за энергию, отданную в каждом матче, Жота был и останется примером для всех молодых футболистов, которые мечтают стать такими же великими чемпионами, как он», — говорится в заявлении итальянского СМИ.

3 июля 28-летний Жота и его 25-летний брат погибли в результате ДТП в Испании. Автомобиль, за рулем которого находился Жота, превысил допустимую скорость. Во время обгона у машины лопнуло колесо, в результате чего футболист потерял управление.

Диогу Жота.28 лет, жена, трое детей — и жизнь оборвалась. Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в автокатастрофе
4

  • DemolisherAjax

    Я понимаю,что его смерть это трагедия,но это уже слишком.Ни к чему это было.

    04.11.2025

  • Berkut-7

    Более тупой чуши ещё надо посидеть придумать, чем это.....просто дешёвый хайп на смерти футболиста и не более того .

    04.11.2025

  • >ИНСАЙДЫ НА СПОРТ

    Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)

    04.11.2025

  • andy1962

    западное лицемерие во всей красе.

    04.11.2025

    Диогу Жота
    ФК Ливерпуль
