Tuttosport признал погибшего Диогу Жоту лучшим футболистом года

4 ноября, 20:00
Итальянское издания Tuttosport признало погибшего в аварии нападающего сборной Португалии и «Ливерпуля» Диогу Жоту лучшим футболистом 2025 года.
«Этот выбор подчеркивает, насколько португальский футболист был ориентиром для всего футбольного мира и какую непреодолимую пустоту оставила его смерть. За его игру, за преданность делу, за энергию, отданную в каждом матче, Жота был и останется примером для всех молодых футболистов, которые мечтают стать такими же великими чемпионами, как он», — говорится в заявлении итальянского СМИ.
3 июля 28-летний Жота и его 25-летний брат погибли в результате ДТП в Испании. Автомобиль, за рулем которого находился Жота, превысил допустимую скорость. Во время обгона у машины лопнуло колесо, в результате чего футболист потерял управление.
DemolisherAjax
Я понимаю,что его смерть это трагедия,но это уже слишком.Ни к чему это было.
04.11.2025
Berkut-7
Более тупой чуши ещё надо посидеть придумать, чем это.....просто дешёвый хайп на смерти футболиста и не более того .
04.11.2025
andy1962
западное лицемерие во всей красе.
04.11.2025