Тьяго, Луис Диас и ван Дейк вернулись в общую группу «Ливерпуля»

Сегодня, 20:24
Футболисты «Ливерпуля» Тьяго Алькантара, Луис Диас и Вирджил ван Дейк вернулись к тренировкам в общей группе.
Испанский хавбек не выходил на поле более двух месяцев из-за проблем с бедром.
Диас восстановился после травмы колена, полученной в матче против «Арсенала». В декабре колумбиец перенес операцию из-за осложнений.
Нидерландский защитник пропустил один матч из-за болезни.
Стоит отметить, что все три футболиста восстановились к матчу 30-го тура АПЛ против «Арсенала», который пройдет 9-го апреля, начало — 18.30 мск.