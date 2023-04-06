Тьяго, Луис Диас и ван Дейк вернулись в общую группу «Ливерпуля»

Футболисты «Ливерпуля» Тьяго Алькантара, Луис Диас и Вирджил ван Дейк вернулись к тренировкам в общей группе.

Испанский хавбек не выходил на поле более двух месяцев из-за проблем с бедром.

Диас восстановился после травмы колена, полученной в матче против «Арсенала». В декабре колумбиец перенес операцию из-за осложнений.

Нидерландский защитник пропустил один матч из-за болезни.

Стоит отметить, что все три футболиста восстановились к матчу 30-го тура АПЛ против «Арсенала», который пройдет 9-го апреля, начало — 18.30 мск.