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Сегодня, 14:10

Тьяго Силва может вернуться в «Флуминенсе»

Алина Савинова
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Защитник «Челси» Тьяго Силва может продолжить карьеру в «Флуминенсе», сообщает британский журналист Низар Кинселла.

У 39-летнего футболиста в июне этого года истекает контракт с лондонским клубом. По информации источника, Силва может вернуться в «Флуминенсе», за который выступал с 2006 по 2009 год. Отмечается, что клуб уже работает над переходом игрока на правах свободного агента.

Силва присоединился к «Челси» в 2020 году. Всего на его счету 149 матчей за команду, в которых он отметился 9 голами и 3 результативными передачами.

В январе 2005 года бразилец подписал контракт с московским «Динамо», однако из-за болезни так и не смог сыграть за бело-голубых.

Футбол
ФК Челси
Тьяго Силва
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