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Сегодня, 14:51

Тьягу Силва: «Возможно, это был мой последний матч в Лиге чемпионов»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Челси» Тьягу Силва высказался о вылете своей команды из Лиги чемпионов. «Аристократы» уступили «Реалу» по сумме двух матчей со счетом 0:4.

«Немного разочарован и в то же время немного зол. Возможно, это был мой последний матч в Лиге чемпионов. Очень обидно заканчивать его подобным образом. Расстроен тем, как развивался матч», — приводит слова Силвы пресс-служба лондонской команды.

38-летний защитник уже выигрывал Лигу чемпионов в составе «Челси» в 2021 году.

«Челси» располагается на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 39 очков за 31 матч.

Тиагу Силва
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Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
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