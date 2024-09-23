У «Эвертона» появились новые владельцы

«Эвертон» объявил о том, что Blue Heaven Holdings и Friedkin Group достигли соглашения по поводу приобретения контрольного пакета акций клуба.

При этом отмечается, что сделка должна еще получить одобрение со стороны регулирующих органов, в том числе премьер-лиги, Футбольной ассоциации Англии и Управления по финансовому регулированию и надзору.

«Мы надеемся обеспечить стабильность клуба и поделиться нашим видением его будущего, включая завершение строительства нового стадиона «Эвертона» в Брэмли-Мур-Док», — заявил представитель Friedkin Group.

Blue Heaven Holdings и Friedkin Group также являются владельцами итальянской «Ромы».

В сентябре 2023 года Фархад Мошири, который начал инвестировал в «Эвертон» в 2016 году, согласился продать свою долю американскому инвестиционному фонду 777 Partners.