У «Реала» есть план по подписанию Холанна в 2024 году

Сегодня, 16:32
«Реал» хочет подписать форварда Эрлина Холанна в 2024 году, сообщает AS. У мадридского клуба есть план по приобретению норвежца.
По данным источника, «Реал» планирует убедить футболиста через два года стать игроком мадридцев. В клубе уверены, что выступать в команде престижнее, чем в «Манчестер Сити».
Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» летом 2022 года. В текущем сезоне форвард провел 12 матчей за клуб, в которых забил 19 голов и сделал 3 результативные передачи.