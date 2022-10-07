У «Реала» есть план по подписанию Холанна в 2024 году

«Реал» хочет подписать форварда Эрлина Холанна в 2024 году, сообщает AS. У мадридского клуба есть план по приобретению норвежца.

По данным источника, «Реал» планирует убедить футболиста через два года стать игроком мадридцев. В клубе уверены, что выступать в команде престижнее, чем в «Манчестер Сити».