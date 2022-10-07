Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 16:32

У «Реала» есть план по подписанию Холанна в 2024 году

Виктория Кравченко

«Реал» хочет подписать форварда Эрлина Холанна в 2024 году, сообщает AS. У мадридского клуба есть план по приобретению норвежца.

По данным источника, «Реал» планирует убедить футболиста через два года стать игроком мадридцев. В клубе уверены, что выступать в команде престижнее, чем в «Манчестер Сити».

Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» летом 2022 года. В текущем сезоне форвард провел 12 матчей за клуб, в которых забил 19 голов и сделал 3 результативные передачи.

3
1
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Тренер гимнасток получил за домогательства 109 лет тюрьмы
В НХЛ не перестанут любить русских. Несмотря ни на что
Военный эксперт оценил значение взятия Зайцево
Путин утвердил закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников спецоперации
Замглавы Херсонской области Стремоусов заявил о расстреле ВСУ 16 жителей на севере региона
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

АПЛ: «Манчестер Сити» — «Саутгемптон», «Арсенал» — «Ливерпуль» и другие матчи 10-го тура