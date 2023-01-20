У Троссарда был конфликт с Лалланой в «Брайтоне»

Полузащитник Леандро Троссард в пятницу, 20 января, перешел из «Брайтона» в «Арсенал».

Журналист Чарли Хаффенден сообщает в социальных сетях, что между Троссардом и хавбеком «чаек» Адамом Лалланой был конфликт. Англичанину не нравилось непрофессиональное поведение бельгийца.

Ранее главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби отстранял Леандро Троссарда от работы с командой по причине ухода игрока с тренировки. После этого агент игрока открыто выступил против главного тренера и потребовал трансфера своего клиента в другой клуб.

28-летний Троссард в текущем сезоне провел 16 матчей в АПЛ и забил 7 голов — это лучший результат в «Брайтоне».