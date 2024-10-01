Удаление Бруну Фернандеша за фол на Мэддисоне отменено после апелляции

Красная карточка полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша аннулирована после апелляции.

Португалец был удален с поля за фол на полузащитнике «Тоттенхэма» Джеймсе Мэддисоне в матче 6-го тура чемпионата Англии (3:0). Ранее сообщалось, что эта красная карточка стала первым прямым удалением для игрока более чем за 600 матчей профессиональной карьеры.

«Бруну Фернандеш сможет принять участие в следующих трех матчах «Манчестер Юнайтед» после успешного рассмотрения иска о неправомерном удалении.

Фернандеш должен был пропустить матчи нашей лиги против «Астон Виллы», «Брентфорда» и «Вест Хэма», но теперь сможет выйти на поле после успешного рассмотрения апелляции", — говорится в заявлении манкунианцев.

«МЮ» занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ после 6 матчей, набрав 7 очков.