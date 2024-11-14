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Судейство

Сегодня, 15:41

УЕФА начал дисциплинарное расследование в отношении судьи Кута

Алина Савинова
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УЕФА открыл расследование в отношении английского арбитра Дэвида Кута, сообщается на сайте организации.

Ранее издание The Sun показало видео, на котором 42-летний судья нюхает некий белый порошок.

«Инспектор УЕФА по этике и дисциплине был назначен для оценки потенциального нарушения дисциплинарного регламента УЕФА арбитром Дэвидом Кутом», — говорится в заявлении УЕФА.

Дэвид Кут. Судья Кут, обматеривший Клоппа, точно в беде. Появилось видео, на котором он нюхает белый порошок

Это расследование стало вторым за ноябрь в отношении британца. В этом же месяце Английская ассоциация профессиональных арбитров (PGMOL) отстранила Кута от матчей АПЛ из-за скандального видео, на котором арбитр в разговоре с друзьями назвал «Ливерпуль» дерьмом, а его бывшего тренера Юргена Клоппа — полным мудаком.

Футбол
УЕФА

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