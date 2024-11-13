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13 ноября, 23:56

УЕФА отстранил скандального рефери Кута за неподобающее поведение

Руслан Минаев
Дэвид Кут.
Фото Reuters
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УЕФА отстранил английского арбитра Дэвида Кута от работы на турнирах под своей эгидой за неподобающее поведение, сообщает журналист Sky News Роб Харрис.

11 ноября стало известно, что судье запретили работать на матчах АПЛ.

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Ранее в социальных сетях распространилось видео, как Кут в разговоре с друзьями в нетрезвом состоянии назвал мерсисайдцев дерьмом, а Клоппа — полным мудаком. Он также обвинил немецкого тренера в нападках и заявил, что ему неинтересно вести диалог с кем-то настолько высокомерным, как Клопп.

Футбол
УЕФА

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