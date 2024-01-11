УЕФА — об Эрикссоне: «Весь европейский футбол с тобой, Свен»

УЕФА выразил поддержку бывшему тренеру сборной Англии, «Ромы» и «Бенфики» Свен-Ерану Эрикссону. Ранее специалист рассказал, что у него обнаружили онкологическое заболевание.

«Весь европейский футбол с тобой, Свен», — говорится в сообщении УЕФА в социальной сети X.

Эрикссон — первый в истории сборной Англии не британский тренер. Он тренировал английскую национальную команду с 2001 по 2006 год.

Наибольших успехов Эрикссон добился в качестве тренера «Лацио», с которым выиграл второе в истории клуба чемпионство Италии, а также два Кубка Италии. Кроме того, он тренировал «Рому», «Бенфику» и «Сампдорию». Его последним местом работы была сборная Филиппин.