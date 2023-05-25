Уэлбек: «Получить путевку в Лигу Европы — это потрясающе для «Брайтона»

Нападающий «Брайтона» Дэнни Уэлбек прокомментировал попадание в Лигу Европы благодаря ничьей с «Манчестер Сити» (1:1). Этот результат гарантировал команде топ-6 по итогам сезона.

«Это очень много значит. Мы очень усердно работали в этом сезоне. У нас была смена тренера по ходу сезона, и все блестяще отреагировали на это. Получить путевку в Лигу Европы — это потрясающе. В «Брайтоне» замечательные люди. Мы хотим совершенствоваться каждый день. Этот клуб находится на подъеме, и мы не можем дождаться Лиги Европы в следующем сезоне», — цитирует BBC Уэлбека.

«Манчестер Сити» досрочно выиграл чемпионат Англии. «Горожане» лидируют в турнирной таблице, набрав 89 очков. «Брайтон» располагается на 6-й строчке — 62 очка.