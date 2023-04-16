Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 08:10

Фофана: «С Лэмпардом мы играем проще, тогда как с Поттером у нас было больше владения»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Челси» Уэсли Фофана высказался о новом тренере команды Фрэнке Лэмпарде.

«Лэмпард — очень хороший тренер. Он пришел с другими тактическими идеями. Они отличаются от тех идей, которые были у Грэма Поттера. Сейчас в команде очень сложная ситуация. С Лэмпардом мы играем проще, в то время как с Поттером у нас было больше владения. Для меня это хорошо, потому что в сложной ситуации более элементарный футбол, с большей интенсивностью и агрессией, с менталитетом просто побеждать, простой футбол, возможно, лучше», — приводит слова Фофана Absolute Chelsea.

«Челси» располагается на 11-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков за 31 матч.

Фрэнк Лэмпард
Футбол
ФК Челси
Грэм Поттер
1
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Украина ввела санкции против Акинфеева, Авербуха и других российских спортсменов
Медведев дал отповедь Звереву. Россиянин готов к вражде с немцем
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Зеленский ввел новые санкции против России
В Киеве готовятся эвакуировать часть горожан из-за повышения уровня воды в Днепре
В Артемовске боевика ВСУ приняли за российского солдата и обрадовались
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лэмпард обратился к фанатам «Челси» после поражения в матче с «Брайтоном»