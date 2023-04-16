Фофана: «С Лэмпардом мы играем проще, тогда как с Поттером у нас было больше владения»

Защитник «Челси» Уэсли Фофана высказался о новом тренере команды Фрэнке Лэмпарде.

«Лэмпард — очень хороший тренер. Он пришел с другими тактическими идеями. Они отличаются от тех идей, которые были у Грэма Поттера. Сейчас в команде очень сложная ситуация. С Лэмпардом мы играем проще, в то время как с Поттером у нас было больше владения. Для меня это хорошо, потому что в сложной ситуации более элементарный футбол, с большей интенсивностью и агрессией, с менталитетом просто побеждать, простой футбол, возможно, лучше», — приводит слова Фофана Absolute Chelsea.

«Челси» располагается на 11-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков за 31 матч.