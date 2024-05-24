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Сегодня, 06:18

Уэйн Руни может стать главным тренером «Плимута»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Уэйн Руни.
Фото Global Look Press
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Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни может стать главным тренером «Плимута», сообщает Sky Sports.

По данным источника, руководство клуба заинтересовано в приглашении 38-летнего специалиста. Сам Руни, который в январе 2024 года был уволен из «Бирмингема» спустя 83 дня после назначения, готов вернуться к работе в футболе.

Ожидается, что переговоры между сторонами пройдут в ближайшие дни.

Руни завершил карьеру футболиста в январе 2021 года.

Помимо «Бирмингема», англичанин работал тренером в «Дерби» и «Ди Си Юнайтед».

Уэйн Руни
Футбол
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