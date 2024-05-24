Сегодня, 06:18
Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни может стать главным тренером «Плимута», сообщает Sky Sports.
По данным источника, руководство клуба заинтересовано в приглашении 38-летнего специалиста. Сам Руни, который в январе 2024 года был уволен из «Бирмингема» спустя 83 дня после назначения, готов вернуться к работе в футболе.
Ожидается, что переговоры между сторонами пройдут в ближайшие дни.
Руни завершил карьеру футболиста в январе 2021 года.
Помимо «Бирмингема», англичанин работал тренером в «Дерби» и «Ди Си Юнайтед».