Уэйн Руни может стать главным тренером «Плимута»

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни может стать главным тренером «Плимута», сообщает Sky Sports.

По данным источника, руководство клуба заинтересовано в приглашении 38-летнего специалиста. Сам Руни, который в январе 2024 года был уволен из «Бирмингема» спустя 83 дня после назначения, готов вернуться к работе в футболе.

Ожидается, что переговоры между сторонами пройдут в ближайшие дни.

Руни завершил карьеру футболиста в январе 2021 года.

Помимо «Бирмингема», англичанин работал тренером в «Дерби» и «Ди Си Юнайтед».