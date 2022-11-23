Руни: «Грустно видеть, что Криштиану Роналду так уходит из «Манчестер Юнайтед». Но выбора не было»

23 ноября, 00:20
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни отреагировал на расторжение клубом контракта с нападающим Криштиану Роналду.
«Грустно видеть, что такой игрок, как Криштиану Роналду, так уходит из «Манчестер Юнайтед». Говорю это как его бывший одноклубник и как болельщик «Манчестер Юнайтед».
Но я думаю, что после того как все увидели то интервью и то, как он атаковал клуб, выбора не было. Не было варианта, при котором этого бы не случилось, так что я не удивлен.
Я желаю ему всего наилучшего, в какой бы клуб он ни отправился. Очевидно, что он по-прежнему очень хороший игрок. Хотя, как я уже говорил, он уже не тот игрок, которым был, когда ему было 23 года. Сейчас ему 37. Но я все равно считал, что ему могло найтись место в «МЮ» — пусть не выходить в стартовом составе, а на замену. Очевидно, он считает, что не готов принять эту роль, и хочет продолжить свою карьеру в другом месте», — цитирует Руни Daily Mail.
22 ноября «Манчестер Юнайтед» и 37-летний нападающий расторгли контракт по взаимному соглашению сторон.
По подсчетам британских СМИ, Роналду потеряет из-за этого 16 миллионов фунтов стерлингов.
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