Руни: «Я бы хотел поиграть у Гвардиолы»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни признался, что хотел бы поиграть под руководством главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

«Я бы хотел поиграть под руководством Гвардиолы. Я вижу, как он развивает своих подопечных как футболистов и как личностей. Посмотрите, как он работает с Джоном Стоунсом и Джеком Грилишем, как он изменил линию обороны в этом сезоне, какого прогресса достиг Натан Аке. И это далеко не все примеры его работы», — приводит слова Руни The Times.

«Манчестер Сити» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 82 очка.

Завтра, 9 мая, «горожане» сыграют против «Реала» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Начало встречи — 22.00 мск.