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Сегодня, 13:12

Уэйн Руни возглавил «Бирмингем»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Уэйн Руни.
Фото USA Today Sports
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«Бирмингем» объявил о назначении Уэйна Руни главным тренером команды.

Соглашение с 37-летним англичанином рассчитано на 3,5 года.

Предыдущим клубом Руни был американский «Ди Си Юнайтед», специалист работал в команде с июля 2022 года и покинул пост 8 октября 2023 года.

Уэйн Руни — бывший нападающий сборной Англии, «Манчестер Юнайтед», «Эвертона», «Ди Си Юнайтед» и «Дерби». Он является пятикратным чемпионом Англии, четырехкратным обладателем Суперкубка страны и трехкратным победителем Кубка английской лиги. Также он по одному разу становился победителем Кубка Англии, Лиги чемпионов, Лиги Европы и клубного чемпионата мира.

Руни является лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Юнайтед» (253 гола) и занимает второе место в списке лучших бомбардиров сборной Англии (53 гола).

Англичанин завершил карьеру футболиста в январе 2021 года.

«Бирмингем» выступает в чемпионшипе — втором по силе дивизионе чемпионата Англии. Команда занимает шестое место в турнирной таблице с 18 очками в 11 матчах.

Уэйн Руни
Футбол
ФК Бирмингем Сити
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