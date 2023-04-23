Руни: «Рамсдейл напоминает мне Петера Шмейхеля»

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни высказался о голкипере «Арсенала» Аароне Рамсдейле.

«Я его большой поклонник. Несмотря на свою ошибку в матче с «Саутгемптоном», он совершил ряд фантастических спасений и сыграл с огромным энтузиазмом. Он напоминает мне Петера Шмейхеля. Очевидно, что Рамсдейлу нужно продолжать совершенствоваться, чтобы приблизиться к уровню Шмейхеля, но в целом он очень близок к датчанину. Его не смутит Эрлинг Холанн, а Микель Артета наверняка захочет, чтобы его защитники тоже играли без страха против норвежца, может быть, даже слегка провоцировали его, чтобы вывести из себя», — приводит слова Руни Sky Sports.

24-летний голкипер выступает за «Арсенал» с лета 2021 года.

В текущем сезоне он сыграл 35 матчей за «канониров» и пропустил 37 голов, отстояв 13 матчей на ноль.