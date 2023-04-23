Руни: «Мы долго время смотрели за Роналду и Месси. Настало время Мбаппе и Холанна»

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни высказался о смене поколений в футболе.

«Мы долгое время наблюдали за эпохой Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Теперь же настало время Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанна. Холанн — настоящий талант. Нужно наслаждаться его талантом даже в футболке «Манчестер Сити». Очень редко можно видеть такого смертоносного футболиста», — приводит слова Руни The Times.

В текущем сезоне 22-летний Эрлинг Холанн сыграл в 42 матчах за «Манчестер Сити», забил 48 голов и отдал шесть результативных передач.

24-летний Килиан Мбаппе провел 37 матчей за «ПСЖ», где забил 34 гола и отдал 9 голевых пасов.