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Сегодня, 09:06

Руни: «Мы долго время смотрели за Роналду и Месси. Настало время Мбаппе и Холанна»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни высказался о смене поколений в футболе.

«Мы долгое время наблюдали за эпохой Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Теперь же настало время Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанна. Холанн — настоящий талант. Нужно наслаждаться его талантом даже в футболке «Манчестер Сити». Очень редко можно видеть такого смертоносного футболиста», — приводит слова Руни The Times.

В текущем сезоне 22-летний Эрлинг Холанн сыграл в 42 матчах за «Манчестер Сити», забил 48 голов и отдал шесть результативных передач.

24-летний Килиан Мбаппе провел 37 матчей за «ПСЖ», где забил 34 гола и отдал 9 голевых пасов.

Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Уэйн Руни
Эрлин Холанн
Футбол
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