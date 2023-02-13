Уэйн Руни заинтересован в работе с «Саутгемптоном»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Уэйн Руни заинтересован в вакантной позиции главного тренера «Саутгемптона», сообщает talkSPORT.

Накануне «Саутгемптон» объявил о расставании с Натаном Джонсом, который продержался в клубе только три месяца, проиграв девять из своих 14 матчей.

В данный момент «святые» находятся на последнем месте в турнирной таблице АПЛ, однако 37-летний Руни готов возглавить команду.

С прошлого года Уэйн тренирует клуб МЛС «Ди Си Юнайтед», где пока смог одержать лишь две победы, а до этого поработал в чемпионшипе с «Дерби».

Тем временем, «Саутгемптон» уже ведет переговоры с бывшим главным тренером «Лидса» Джесси Маршем.