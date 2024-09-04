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Угарте: «Болельщики «Манчестер Юнайтед» заслуживают, чтобы клуб выигрывал трофеи»

Алина Савинова
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Новичок «Манчестер Юнайтед» Мануэль Угарте поделился мнением о болельщиках «красных дьяволов».

«Я действительно взволнован. Я никогда раньше не видел ничего подобного. Как только появились первые новости о моем переходе, фанаты «Юнайтед» начали присылать мне сообщения. Я видел их повсюду! Это стало большой новостью и в Уругвае, и я считаю, что эти болельщики, настоящие, преданные болельщики «Юнайтед"против , заслуживают, чтобы клуб выигрывал трофеи, и именно этого мы надеемся добиться», — приводит пресс-служба «МЮ» слова Угарте.

31 августа 23-летний уругваец подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2029 года с опцией продления еще на год.

На данный момент команда занимает 14-е место в чемпионате Англии, набрав 3 очка за три тура.

Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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