Уиллок и Гимарайнс подверглись расизму после матча с «Арсеналом»

Полузащитник «Ньюкасла» Джо Уиллок в своих соцсетях выложил несколько скриншотов с расистскими оскорблениями в свой адрес после победы над «Арсеналом» (1:0) в матче 11-го тура АПЛ. Подобные сообщения получил и хавбек команды Бруну Гимарайнс.

Руководство клуба выступило с официальным заявлением по этому поводу.

«Наш посыл ясен: расизму нет места ни в футболе, ни в обществе. Мы оказываем поддержку Бруну и Джо и будем работать со всеми соответствующими органами и социальными сетями, чтобы выявить виновных и привлечь их к ответственности», — говорится на сайте «Ньюкасла».

24-летний Уиллок провел в сезоне-2023/24 3 матча, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу. 25-летний Гимарайнс принял участие в 13 играх с аналогичными показателями результативности.