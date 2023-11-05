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Сегодня, 16:50

Уиллок и Гимарайнс подверглись расизму после матча с «Арсеналом»

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Полузащитник «Ньюкасла» Джо Уиллок в своих соцсетях выложил несколько скриншотов с расистскими оскорблениями в свой адрес после победы над «Арсеналом» (1:0) в матче 11-го тура АПЛ. Подобные сообщения получил и хавбек команды Бруну Гимарайнс.

Руководство клуба выступило с официальным заявлением по этому поводу.

«Наш посыл ясен: расизму нет места ни в футболе, ни в обществе. Мы оказываем поддержку Бруну и Джо и будем работать со всеми соответствующими органами и социальными сетями, чтобы выявить виновных и привлечь их к ответственности», — говорится на сайте «Ньюкасла».

24-летний Уиллок провел в сезоне-2023/24 3 матча, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу. 25-летний Гимарайнс принял участие в 13 играх с аналогичными показателями результативности.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ньюкасл Юнайтед
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