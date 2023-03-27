Уилшир считает, что Райс должен продолжить карьеру в «Арсенале»

Экс-игрок «Арсенала» Джек Уилшир надеется, что капитан «Вест Хэма» Деклан Райс этим летом станет игроком канониров. Он является приоритетной целью для лондонцев.

«Мы говорим о полузащитнике, который может вытворять все, что угодно. Я поддержу любой выбор Деклана, но надеюсь, что он перейдет в «Арсенал». Думаю, Микель Артета сможет помочь Райсу добиться прогресса», — цитирует Уилшера журналист Марк Манн-Брайанс в социальных сетях.

Райс играет в системе «Вест Хэма» с лета 2013 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до июня 2024 года.

В текущем сезоне 24-летний англичанин забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи в 34 матчах за «молотобойцев» во всех турнирах.