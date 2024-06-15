Умер бывший футболист «Арсенала» Кевин Кэмпбелл

Бывший нападающий «Арсенала» и «Эвертона» Кевин Кэмпбелл скончался на 55-м году жизни. Футболист страдал от непродолжительной болезни.

«Наши мысли с его друзьями и семьей в это трудное время. Покойся с миром, Кевин», — прокомментировала смерть игрока пресс-служба «Арсенала» в соцсети Х (ранее Twitter).

Кэмпбелл играл в составе «Арсенала» с 1987 по 1994 год. За это время он провел 210 матчей во всех турнирах, в которых отметился 55 голами и 20 результативными передачами.

С 1999 по 2005 год он играл за «Эвертон». В его активе 160 матчей во всех соревнованиях, в которых он забил 50 голов и сделал восемь ассистов.