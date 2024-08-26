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Сегодня, 14:25

Умер бывший главный тренер сборной Англии Свен-Еран Эрикссон

Виктория Кравченко
Свен-Еран Эрикссон.
Фото Global Look Press
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Умер бывший главный тренер сборной Англии Свен-Еран Эрикссон, сообщает ТАСС со ссылкой на BBC.

В январе 76-летний швед в эфире радиостанции P1 признался, что у него диагностирован рак поджелудочной железы в терминальной стадии.

21 августа Эрикссон обратился с посланием в документальном фильме, посвященном его жизни.

Свен-Еран Эрикссон. «В лучшем случае мне остался год». У Эрикссона рак в последней стадии, он создал сильнейший «Лацио»

Последним местом работы Эрикссона был шведский «Карлстад», где он занимал пост спортивного директора. В качестве главного тренера специалист работал в «Роме», «Фиорентине», «Бенфике», «Сампдории», «Лацио», сборной Англии, «Манчестер Сити», «Лестере» и сборных Мексики, Кот-д'Ивуара и Филиппин.

Источник: ТАСС
Свен-Еран Эрикссон
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