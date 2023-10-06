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Сегодня, 17:25

Умерла жена экс-тренера «Манчестер Юнайтед» Фергюсона

Игнат Заздравин
Корреспондент
Алекс Фергюсон с супругой на матче «Манчестер Юнайтед» в 2022 году.
Фото Global Look Press
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Кэти Фергюсон, жена бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона, скончалась в возрасте 84 лет.

Супруга легендарного тренера скончалась утром 5 октября в Чешире.

«Мы глубоко опечалены в связи с вчерашней кончиной леди Кэти Фергюсон, у которой остались муж, трое сыновей, две сестры, 12 внуков и один правнук. Семья просит сохранить конфиденциальность в это время», — сказано в заявлении семьи, которое приводит The Sun.

Пара была жената более 60 лет. У них трое сыновей —  Марк, 1968 года рождения, и мальчики-близнецы, футбольные менеджеры Даррен и Джейсон, 1972 года рождения.

«Манчестер Юнайтед» выразил соболезнования в связи со смертью жены Фергюсона.

«Все в «Манчестер Юнайтед» выражают наши искренние соболезнования сэру Алексу Фергюсону и его семье в связи с кончиной леди Кэти. Леди Кэти была любимой женой, матерью, сестрой, бабушкой и прабабушкой и опорой для сэра Алекса на протяжении всей его карьеры», — сказано в заявлении клуба.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Алекс Фергюсон
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