Умерла жена экс-тренера «Манчестер Юнайтед» Фергюсона

Кэти Фергюсон, жена бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона, скончалась в возрасте 84 лет.

Супруга легендарного тренера скончалась утром 5 октября в Чешире.

«Мы глубоко опечалены в связи с вчерашней кончиной леди Кэти Фергюсон, у которой остались муж, трое сыновей, две сестры, 12 внуков и один правнук. Семья просит сохранить конфиденциальность в это время», — сказано в заявлении семьи, которое приводит The Sun.

Пара была жената более 60 лет. У них трое сыновей — Марк, 1968 года рождения, и мальчики-близнецы, футбольные менеджеры Даррен и Джейсон, 1972 года рождения.

«Манчестер Юнайтед» выразил соболезнования в связи со смертью жены Фергюсона.

«Все в «Манчестер Юнайтед» выражают наши искренние соболезнования сэру Алексу Фергюсону и его семье в связи с кончиной леди Кэти. Леди Кэти была любимой женой, матерью, сестрой, бабушкой и прабабушкой и опорой для сэра Алекса на протяжении всей его карьеры», — сказано в заявлении клуба.