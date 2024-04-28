Эмери: «Астон Вилле» нужно было больше владеть мячом, а против «Челси» это сложно»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о ничейном результате команды в матче 35-го тура чемпионата Англии с «Челси» (2:2).

По ходу прошедшей встречи клуб из Бирмингема имел преимущество в два мяча.

«Конечно, я хочу большего. У «Челси» очень хорошие игроки, и результат в первом тайме был потрясающим. Мы хорошо оборонялись и не допустили много моментов, но, конечно, нам нужно было больше владеть мячом, а против «Челси» это сложно», — цитирует Эмери BBC.

На данный момент «Астон Вилла» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 67 очков. Идущий 5-м «Тоттенхэм» отстает от «львов» на 7 очков. При этом «шпоры» имеют 3 матча в запасе. «Челси» располагается на 9-й строчке (48).

5 мая команда Эмери проведет выездную встречу с «Брайтоном», а лондонцы дома сыграют против «Тоттенхэма» (2 мая).